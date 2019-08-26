Цумадинский район, Дагестан, , 18:37 — REGNUM

Власти Дагестана оказали финансовую помощь троим детям, родители которых погибли при камнепаде в Цумадинском районе республики. Сироты также получили помощь в виде продуктов питания, одежды, обуви и предметов первой необходимости, сообщили ИА REGNUM 26 августа в пресс-службе министерства труда и социального развития региона.

В ведомстве также заверили, что цумадинский комплексный центр соцобслуживания населения окажет семье все необходимые социальные услуги на дому. В качестве предполагаемого опекуна для троих детей, двое из которых дошкольного возраста, определен их дядя со стороны отца.

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Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла 23 августа недалеко от селения Сильди. Автомобиль под управлением 37-летнего местного жителя попала под камнепад, после чего упала в обрыв высотой свыше 500 метров. В машине также находились 36-летняя жена и двое детей десяти и 15 лет.

Супруги и младший из сыновей погибли на месте, старший из пострадавших детей спустя сутки скончался в районной больнице, не приходя в сознание.