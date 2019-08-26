Великий Новгород, , 18:19 — REGNUM

Муниципальные образовательные организации Великого Новгорода укомплектованы педагогическими кадрами на 100%. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-центре мэрии города.

В образовательных учреждениях Великого Новгорода работают 5174 человек, из них 2980 педагогов. Доля учителей пенсионного возраста составляет 12%, учителей в возрасте до 35 лет — 25,7%. Больше половины педагогов школ Великого Новгорода — 54,5% — имеют педагогический стаж более 20 лет.

Всего в Великом Новгороде — 80 муниципальных образовательных организаций, в том числе 43 детских сада, 32 школы, пять учреждений дополнительного образования. В новом учебном году в школы Великого Новгорода пойдут 3259 первоклассников, всего в городских школах обучается более 26,2 тыс. учеников.