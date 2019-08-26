Екатеринбург, , 18:19 — REGNUM

В столице Среднего Урала изменят маршрут автобуса №50. Об этом сообщили в ЕМУП «Гортранс».

У автобуса уберут три остановке на ул. Амундсена: «Рабочую», «Лесную» и «ТК «Академический» (по ул. Амундсена), взамен добавив целых 14 новых точек в микрорайоне Академический.

Теперь №50 будет делать «крюк», поворачивая с ул. Амундсена на ул. Краснолесья, оттуда — на ул. де Геннина, а с неё — на проспект Сахарова.

Напомним, ранее жители посёлка Кольцово в Екатеринбурге пожаловались на нехватку автобусов. Общественный транспорт порой ходит с интервалом в полтора часа, жалуются жильцы.

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