Великий Новгород, , 18:11 — REGNUM

Пострадавшим от подтоплений в результате летнего паводка в Новгородской области выплатят компенсации в размере от 10 до 30 тыс. рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-центре правительства региона.

Речь идёт о жителях Валдайского, Демянского, Марёвского, Холмского районов, у которых в августе оказались затопленными дома или приусадебные участки.

«Семьи, жилые помещения которых были затоплены, получат 30 тыс. рублей. Гражданам, у которых были затоплены земельные участки или хозяйственные постройки, будет выделено по 10 тыс. рублей», — сообщили в пресс-центре правительства Новгородской области.

Всего на оказание единовременной материальной помощи пострадавшим от паводка министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области направит 2 млн 480 тыс. рублей. Средства выделены из резервного фонда правительства региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сильные дожди прошли в Новгородской области в начале августа 2019 года. В результате оказались подтопленными территории Валдайского, Марёвского, Демянского, Окуловского и Холмского районов. В зоне подтопления оказались 27 домов и 136 приусадебных участков, было размыто 15 участков дорог, разрушены четыре моста.