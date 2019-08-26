Рязань, , 18:08 — REGNUM

Семилетнего мальчика с переломом лобной кости прооперировали в детской областной клинической больнице Рязани. У маленького пациента обломки повредили ткани мозга. Нейрохирурги не только спасли жизнь ребёнку, но и полностью восстановили форму лба, сообщили 26 августа в пресс-службе регионального минздрава.

Мальчик получил травму случайно — на прогулке он слишком близко подошёл к жеребёнку и попал под удар копыта. Тяжёлая травма головы потребовала перевозки пациента из Сасовского межрайонного медицинского центра в Рязань для экстренной операции. Врачи диагностировали перелом лобной кости, а также вдавление костей почти на сантиметр. Осколки повредили ткани мозга, у мальчика могла развиться обширная гематома.

«Мы наблюдаем за ним, сейчас его состояние не вызывает у нас опасений. Важным показателем того, что операция прошла успешно, является отсутствие неврологических нарушений у ребёнка. Кроме того, важен и косметический эффект. Во время операции мы восстановили форму лба, и после завершения лечения никто не заметит, что у мальчика была такая тяжёлая травма», — рассказал нейрохируг травматолого-ортопедического отделения ОКБ Дмитрий Комаров.