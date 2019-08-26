Рязань, 26 августа 2019, 18:08 — REGNUM
Семилетнего мальчика с переломом лобной кости прооперировали в детской областной клинической больнице Рязани. У маленького пациента обломки повредили ткани мозга. Нейрохирурги не только спасли жизнь ребёнку, но и полностью восстановили форму лба, сообщили 26 августа в пресс-службе регионального минздрава.
Мальчик получил травму случайно — на прогулке он слишком близко подошёл к жеребёнку и попал под удар копыта. Тяжёлая травма головы потребовала перевозки пациента из Сасовского межрайонного медицинского центра в Рязань для экстренной операции. Врачи диагностировали перелом лобной кости, а также вдавление костей почти на сантиметр. Осколки повредили ткани мозга, у мальчика могла развиться обширная гематома.