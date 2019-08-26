Москва, , 18:05 — REGNUM

Чеченское село Центарой отныне будет называться Ахмат-Юртом. Новое название для населенного пункта утвердил, подписав 26 августа документ об этом, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Об утвердительном решении вопроса о переименовании родового села Кадыровых в честь первого главы Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова сообщил на своей странице в соцсети его сын, нынешний глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Решение вступило в силу. Дмитрий Анатольевич в телефонном разговоре просил передать слова поздравления жителям Ахмат-Юрта и всей Чечни», — написал чеченский лидер.

Кадыров также отметил, что это решение Дмитрия Медведева говорит об уважении премьер-министра и всего руководства России к памяти «выдающегося религиозного, политического и государственного деятеля современности», которым являлся его отец — Ахмат-Хаджи Кадыров.