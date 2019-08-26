Москва, , 18:03 — REGNUM

В Москве покинул пост подполковник ФСБ, помощник начальника управления по Москве и Подмосковью Марат Медоев, сообщает РБК со ссылкой на источник.

Медоев фигурировал в расследовании журналиста Ивана Голунова о похоронном рынке в Москве. В публикации утверждалось, что ритуальный рынок столицы и Подмосковья якобы контролируют люди, близкие к офицеру.

По данным источников, Марата Медоева «сняли» с должности около месяца назад. Подробности отставки не сообщаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве уволили четверых сотрудников УВД по Западному административному округу ГУ МВД России по столице из-за дела журналиста Ивана Голунова.

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