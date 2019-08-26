Курган, , 18:02 — REGNUM

В Кургане бухгалтер одного из ТСЖ отдана под суд за присвоение денег организации. Дело рассмотрит городской суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Зауралья.

Всего следователи нашли два преступления. Имея доступ к приложению «Сбербанк Бизнес Онлайн», она похищала деньги, которые имелись на счёте фирмы. А в августе 2016 года присвоила более 5 тыс. рублей, приложив при этом к авансовому отчёту копии товарных чеков на те товары, которые в реальности не приобретались.

Общий размер ущерба от её действий превысил 180 тыс. рублей. Теперь ей грозит до девяти лет колонии.