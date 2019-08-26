Иваново, , 17:58 — REGNUM

Все пять новых троллейбусов, закупленных в рамках лизинговой договорённости, вышли на улицы города Иваново. После оформления страховки и прохождения необходимой техподготовки последнюю из машин официально выпустили в город, сообщили 26 августа в пресс-службе администрации Иваново.

Троллейбус зелёного цвета будет ездить по шестому маршруту. Сначала он прокатился по улицам в тестовом режиме, а с 26 августа вышел на линию на постоянной основе. Остальные машины курсируют по областному центру на четвёртом, втором, пятом и шестом маршрутах. Цвет низкопольных троллейбусов марки «Горожанин» выбрали в результате интернет голосования: по просьбам жителей закупили два красных, два зелёных и один синий троллейбус.

Новый общественный транспорт изготовлен специально для города Иванова Уфимским трамвайно-троллейбусным заводом.