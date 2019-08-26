Симферополь, 26 августа 2019, 17:37 — REGNUM
В понедельник, 26 августа на фестивале «Таврида — АРТ» подвели итоги грантового конкурса. Заявки на участие подали более 500 молодых деятелей культуры и искусств со всех страны. Победителями стали 130 человек. На реализацию их творческих проектов было выделено 86 937 000 рублей.
Принять участие в грантовом конкурсе имели возможность 4000 жителей арт-кварталов фестиваля (арт-кварталы — творческие пространства под открытым небом, посвященные различным направлениям культуры и искусств. В них участники живут и занимаются творчеством, посещают мастер-классы и встречи с заслуженными деятелями культуры, участвуют в кастингах, репетируют и выступают). Все участники могли получить помощь в доработке своих идей и профессиональную оценку от экспертов. Сам конкурс проводится при поддержке ФАДМ (Росмолодежь) и входит в открытую платформу «Россия — страна возможностей».
Среди проектов участников были короткометражные и документальные фильмы, выставки и спектакли, креативные пространства, различные фестивали — театральные, музыкальные, танцевальные.
Первый фестиваль творческих сообществ «Таврида — АРТ» проходил с 20 по 26 августа в Крыму. Мероприятие объединило все направления искусства и стало самой большой в стране площадкой для кастингов и возможностей самореализации для творцов. Здесь молодые представители творческого сообщества становились соавторами не только в организации арт-пространства, но и в создании контента. С 23 по 25 августа «Таврида» распахнула свои двери для более 45 000 зрителей. В эти дни площадка превратилась в фестиваль фестивалей.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в состав арт-кластера «Таврида» входят форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» (проводится в Крыму с 2015 года), фестиваль творческих сообществ «Таврида — АРТ» (пройдет впервые с 20 по 26 августа) и стационарный образовательный центр «Арт-резиденция «Таврида» (окончание строительства запланировано на 2022 год). Организатор проекта — Центр развития культурных инициатив.
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