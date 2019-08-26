Симферополь, , 17:37 — REGNUM

В понедельник, 26 августа на фестивале «Таврида — АРТ» подвели итоги грантового конкурса. Заявки на участие подали более 500 молодых деятелей культуры и искусств со всех страны. Победителями стали 130 человек. На реализацию их творческих проектов было выделено 86 937 000 рублей.

Принять участие в грантовом конкурсе имели возможность 4000 жителей арт-кварталов фестиваля (арт-кварталы — творческие пространства под открытым небом, посвященные различным направлениям культуры и искусств. В них участники живут и занимаются творчеством, посещают мастер-классы и встречи с заслуженными деятелями культуры, участвуют в кастингах, репетируют и выступают). Все участники могли получить помощь в доработке своих идей и профессиональную оценку от экспертов. Сам конкурс проводится при поддержке ФАДМ (Росмолодежь) и входит в открытую платформу «Россия — страна возможностей».

Среди проектов участников были короткометражные и документальные фильмы, выставки и спектакли, креативные пространства, различные фестивали — театральные, музыкальные, танцевальные.

«Фестиваль — это в первую очередь площадка возможностей и творчества для молодых деятелей искусства, поэтому грантовый конкурс — неотъемлемая часть Тавриды. Важно, чтобы творческие идеи участников получали свою реализацию после фестиваля. Материальная поддержка творческих инициатив помогает развивать культурное пространство в регионах. Таврида становится не разовым мероприятием, которое проходит в рамках ограниченного отрезка времени, она обеспечивает комплексное развитие и создание условий для молодых творцов. С 2015 по 2018 год на форуме «Таврида», из которого вырос фестиваль, было выдано больше 70 миллионов рублей. Каждый раз мы фиксировали все больше заявок, и с этого года вместе с созданием арт-кластера существенно вырос и объем грантовой поддержки. Только за первые 12 смен в этом году мы разыграли уже порядка 77 миллионов рублей на 286 творческих проектов со всех уголков страны. Фестиваль побил в этом плане все рекорды: мы получили больше 500 заявок от молодых деятелей культуры из 85 регионов, 130 из которых стали победителями. На их проекты выделено 86 миллионов 937 тысяч рублей. Но самое главное — это то, что все эти средства будут реализованы и преобразовы в развитие культуры руками самих молодых творцов!», — рассказал руководитель проекта «Таврида», генеральный директор Центра развития культурных инициатив Сергей Першин.

Первый фестиваль творческих сообществ «Таврида — АРТ» проходил с 20 по 26 августа в Крыму. Мероприятие объединило все направления искусства и стало самой большой в стране площадкой для кастингов и возможностей самореализации для творцов. Здесь молодые представители творческого сообщества становились соавторами не только в организации арт-пространства, но и в создании контента. С 23 по 25 августа «Таврида» распахнула свои двери для более 45 000 зрителей. В эти дни площадка превратилась в фестиваль фестивалей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в состав арт-кластера «Таврида» входят форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» (проводится в Крыму с 2015 года), фестиваль творческих сообществ «Таврида — АРТ» (пройдет впервые с 20 по 26 августа) и стационарный образовательный центр «Арт-резиденция «Таврида» (окончание строительства запланировано на 2022 год). Организатор проекта — Центр развития культурных инициатив.

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