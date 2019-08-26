Цхинвал, , 17:28 — REGNUM

В селе Хетагурово Цхинвальского района 26 августа был организован этнографический праздник, приуроченный ко Дню признания независимости Южной Осетии Россией.

«Наследие предков» в Южной Осетии в 2009 году Osinform.org

Праздник посетили представители руководства Южной Осетии во главе с президентом Анатолием Бибиловым, глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, члены официальных делегаций, главы районных администраций, жители республики.

Гостям были представлены национальная кухня, работы художников и ремесленников, хореографические номера. Проходили мастер-классы по приготовлению национальных блюд, были организованы народные игры и танцы.