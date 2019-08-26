Севастополь, , 17:27 — REGNUM

Ремонт севастопольской инфекционной больницы должен начаться осенью 2019 года, чтобы причинить минимум дискомфорта пациентам. Об этом 26 августа на аппаратном совещании в правительстве города сообщил и. о. директора департамента здравоохранения города Сергей Шеховцев.

«К концу сентября будет заключён контракт на проведение ремонтных работ. К тому времени планируем, что наплыв туристов уменьшится и эпидсезон пойдёт на спад», — уточнил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о планах правительства Севастополя перенести временный модуль инфекционной больницы, который хотят установить на период строительства основного отделения в районе Херсонеса, на территории Балаклавы. На его создание предполагается выделить 60 млн рублей в 2019 году, ещё 240 млн рублей — в 2020-м и 2021 годах.

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