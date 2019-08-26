Владикавказ, , 17:19 — REGNUM

В школы Северной Осетии в новом учебном году придут более 9000 учащихся первых классов. В 2018 году их число составляло 8808, передает 26 августа корреспондент ИА REGNUM.

«В республике увеличилось число первоклассников, что, безусловно, нас радует. Хотя говорить об окончательных цифрах еще рано, приемная кампания завершится только 5 сентября», — отмечается в сообщении пресс-службы Министерства образования Республики Северная Осетия-Алания.

Торжественные линейки, посвященные Дню знаний в школах Северной Осетии, пройдут 4 сентября. Как сообщало ИА REGNUMешение о переносе Дня знаний и начале учебного года было принято с учетом мнения родных и близких жертв теракта в Беслане, общественных организаций, жителей республики.

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