Белозёрский район, Курганская область, , 17:18 — REGNUM

Восстановление в Курганской области храма Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря обойдётся в 20 млн 808 тыс. 90 рублей. Это сметная стоимость работ, заявил журналистам глава благотворительного фонда под названием «Чимеевская святыня» Василий Горнушкин.

При этом, как пишет издание «Область 45», ещё 10 млн 221 рубль нужны на материалы. Таким образом, общая стоимость восстановления составил почти 30 млн рублей. Строить храм будет компания «Аркада» из Воронежа. Эта фирма ранее возвела Богоявленский храм в Кургане.

По данным с сайта фонда, всего на 26 августа собрано 4 млн 271 тыс. 718 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, храм сгорел 3 июля. Огнём оказалась повреждена Чимеевская чудотворная икона.

Через несколько дней был создан благотворительный фонд, который начал сбор средств.