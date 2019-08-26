Севастополь, 26 августа 2019, 17:18 — REGNUM
В связи с тем, что инфекционная больница Севастополя переполнена, необходимо увеличить в ней количество мест для пациентов. Об этом 26 августа на аппаратном совещании в правительстве города заявил врио губернатора Михаил Развожаев.
«Необходимо увеличить количество коек в больнице и привлечь сторонних специалистов, если это возможно», — отметил чиновник.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в севастопольской инфекционной больнице практически все койки заполнены пациентами. По мнению местных чиновников от здравоохранения, проблема в том, что множество жителей обращаются за помощью сразу в больницу, минуя поликлиники.
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