Севастополь, , 17:18 — REGNUM

В связи с тем, что инфекционная больница Севастополя переполнена, необходимо увеличить в ней количество мест для пациентов. Об этом 26 августа на аппаратном совещании в правительстве города заявил врио губернатора Михаил Развожаев.

«Необходимо увеличить количество коек в больнице и привлечь сторонних специалистов, если это возможно», — отметил чиновник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в севастопольской инфекционной больнице практически все койки заполнены пациентами. По мнению местных чиновников от здравоохранения, проблема в том, что множество жителей обращаются за помощью сразу в больницу, минуя поликлиники.

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