Вашингтон, , 17:14 — REGNUM

Разработчик самой первой консоли Xbox Шеймус Блэкли, разбирая старые вещи, нашел письмо, которое ребенок послал ему 17 лет назад, в 2002 году. Об этом 25 августа сообщил портал Kotaku.

https://twitter.com/SeamusBlackley/status/1164996155903635456

Блэкли, с «ужасом» поняв, что он так и не ответил на послание маленького Митчелла Райли, решил найти автора, он попросил помощи у своих подписчиков в Twitter.

https://twitter.com/SeamusBlackley/status/1164998144624431104

В итоге разработчику удалось найти Митчелла, который уже стал взрослым мужчиной. Который, впрочем, всё так же любит игровую серию Halo. Молодой человек завел аккаунт в Twitter специально для того, чтобы ответить Шеймусу Блэкли и поблагодарить его за ответ.

https://twitter.com/Matoro_Zeliph/status/1165041315257692160

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Напомним, самая первая версия Xbox поступила в продажу 15 ноября 2001 года. Интересно, что изначально Microsoft хотела выпустить её на рынок под названием DirectXbox, однако впоследствии компания, устроив конкурс среди геймеров, выбрала для консоли другое имя.

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