Калуга, , 17:24 — REGNUM

В Калужской области в 2019—2020 учебном году будут работать 346 школ, где за парты сядут более 110 тысяч учащихся, из них 13,2 тыс. первоклассников и почти пять тысяч одиннадцатиклассников. Об этом 26 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации министра образования и науки области Александра Аникеева.

По словам калужского министра, в регионе в канун учебного года сданы в эксплуатацию две новые школы: на 1000 мест на Правобережье Калуги и на 1100 мест в 55 микрорайоне города Обнинска. На строительство и оснащение этих школ из бюджетов всех уровней было направлено более миллиарда рублей.

В числе новых проектов в сфере общего образования Калужской области — проект «Цифровая платформа персонализированного образования». Его пилотная апробация прошла в 11 школах региона. Цель — формирование в школе парадигмы персонализированного компетентностного образования за счет внедрения IT-платформы, обеспечивающей автоматизацию ключевых процессов.

На интеграцию в образовательной среде детей-мигрантов направлены проекты «Перелетные дети» и «Одинаково разные». Гимназия № 24 Калуги, а также гимназия и лицей «Физико-техническая школа» города Обнинска в 2019 году стали участниками нового проекта Министерство просвещения РФ по открытию базовых школ РАН. Его цель — создание максимально благоприятных условий для выявления и обучения талантливых детей, их ориентации на построение успешной карьеры в области науки и высоких технологий. Также в калужском регионе были открыты инновационные аграрные классы, предполагающие вовлечение обучающихся в будущую деятельность в агропромышленном комплексе области.