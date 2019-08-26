Владикавказ, , 17:09 — REGNUM

В Северной Осетии проживают 69 долгожителей, чей возраст превышает 100 лет. Самая пожилая из них является жительницей Правобережного района республики. В 2019 году она отметила 113 лет.

Абсолютное большинство долгожителей — женщины, мужчин в их числе только 11, сообщили ИА REGNUM 26 августа в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда России. Также в Северной Осетии зарегистрировано 3 612 человек, которым более 90 лет. Из них женщин — 2842, мужчин — 770.

В Пенсионном фонде по Северной Осетии отметили, что в сравнении с 2018 годом число долгожителей в возрасте более 100 лет увеличилось. В прошлом году их насчитывалось чуть больше 40 человек.

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