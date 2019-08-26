Грозный, , 17:02 — REGNUM

Задержанный в московском аэропорту «Внуково» зампрокурора Шатойского района Чечни Денис Хучиев вез лекарства для своего отца. Для выяснения всех обстоятельств будет произведена экспертиза. Об этом сообщил брат задержанного — председатель правительства Чечни Муслим Хучиев.

«По его словам, брат вёз лекарства для онкобольного отца. Теперь будет проведена экспертиза», — пишет «Московский комсомолец».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, брат премьер-министра был задержан при прохождении посадки на самолет в аэропорту «Внуково». У него был найден пакет с порошком неизвестного происхождения.

Несмотря на то, что сообщения об этом распространены множеством СМИ, комментариев правоохранительных органов на их сайтах до сих пор нет. Это связывают с особым статусом задержанного, который является прокурорским работником.

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