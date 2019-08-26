Ростов-на-Дону, , 17:00 — REGNUM

В Ростовской области вынесен приговор бывшему заместителю главы администрации города Зверево. Альбине П., обвиняемой в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы. Их женщина проведёт в колонии общего режима.

Согласно решению Октябрьского районного суда Ростовской области, бывшая чиновница должна заплатить штраф в размере 2 млн 6,5 тыс. рублей — столько же и составила взятка.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в апреле текущего года заместитель генерального прокурора РФ Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о коррупции. Госслужащая получила деньги за покровительство при исполнениигосконтрактовв период с сентября по декабрь 2017 года. Чиновницу задержали с поличным в конце декабря 2017 года.

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