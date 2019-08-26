Екатеринбург, , 16:54 — REGNUM

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков 27 августа отправится в Нижний Тагил и проведёт переговоры с медицинским персоналом и руководством центральной городской больницы № 1. Об этом заявил журналистам заместитель губернатора Павел Креков.

Он отметил, что утром 27 августа вместе с Цветковым, а также представителями общественных организаций, среди которых будет ОНФ, выедет в Нижний Тагил. Такое поручение дал губернатор Евгений Куйвашев.

«В первую очередь обсудим вопрос нагрузки на специалистов. Будем разбираться самым серьёзным образом, чтобы на совещании представить губернатору пути решения этого вопроса — системные меры, чтобы не повторилась ситуация впредь, в том числе возможные дополнения к условиям оплаты труда», — сообщил заместитель губернатора Павел Креков.

Он также подчеркнул, что минздрав Свердловской области несколько дней назад начал свою проверку, и сегодня непрерывное оказание хирургической помощи в городе обеспечено.

Как сообщало ИА REGNUM ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что из-за сложившейся в Нижнем Тагиле ситуации вызвал из отпуска Андрея Цветкова.

Напомним, что в Нижнем Тагиле произошло массовое увольнение хирургов из ЦГБ № 1. Медики сообщили, что недовольны оплатой труда, которая, по их мнению, не соответствует уровню служебной нагрузки.

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