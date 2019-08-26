Псков, , 16:44 — REGNUM

В Псковской области к новому учебному году допущены все образовательные учреждения — всего их 361. По словам председателя комитета по образованию Псковской области Александра Седунова, соответствующие акты подписаны всеми приёмными комиссиями.

Из бюджетов всех уровней на подготовку псковских учебных заведений к 1 сентября было направлено около 110 млн рублей. На эти средства в школах выполнили капительные и текущие ремонты, обновили инженерные сети и отопительные системы, в ряде школ заменили двери и окна. Кроме того, в 20 школах Псковской области отремонтировали спортзалы, на что было выделено более 21 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в новом учебном году в городе Дно Псковской области откроется новая школа, рассчитанная на 500 учащихся. Это третья школа, построенная в регионе за последние 25 лет.

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