Севастополь, , 16:42 — REGNUM

Старая инфекционная больница Севастополя не рассчитана на одновременное поступление большого количества детей. Об этом 26 августа на аппаратном совещании правительстве города заявил и. о. директора департамента здравоохранения города Сергей Шеховцев.

По его словам, одна из причин дефицита коек в больнице заключается в том, что граждане с инфекционными и вирусными заболеваниями обращаются сразу в больницу, а не в поликлиники города.

«Когда большой наплыв в больницу с детьми, создается впечатление большой очереди, хотя там больше сопровождающих, чем пациентов. Больница не рассчитана на одновременное поступление большого количества детей, в частности», — отметил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в севастопольской инфекционной больнице практически все койки заполнены пациентами — 198 мест.

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