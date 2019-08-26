Майкоп, , 16:38 — REGNUM

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов встретился с директором Кавказского государственного природного биосферного заповедника Сергеем Шевелевым и рассказал о добровольческом проекте «Сохраним корни», старт которому был дан на слёте «Фишт» в 2018 году. Движение нацелено на сохранение природного и историко-культурного наследия региона, его координатором выступает Русское географическое общество.

«Убеждён, что богатейший опыт и мощная научная база Кавказского биосферного заповедника придаст дополнительный импульс развитию движения, позволит реализовать многие проекты в сфере сохранения нашего природного наследия. Предлагаю Вам рассмотреть возможность участия Кавказского заповедника в качестве куратора проекта «Сохраним корни» по направлению природоохранной деятельности», — отметил Кумпилов.

Сергей Шевелев одобрил инициативу, отметив, что развитие добровольческой деятельности в сфере экологии является одним из приоритетов в работе Кавказского биосферного заповедника. Он также предложил расширить сотрудничество: биосферный заповедник готов ежегодно принимать на практику студентов вузов Адыгеи в качестве экскурсоводов, инструкторов, а также организовывать в образовательных учреждениях региона просветительскую деятельность по природоохранной тематике.

Глава республики отметил актуальность и практическую значимость такого взаимодействия и поручил министру образования и науки Анзауру Керашеву проработать алгоритм совместной работы в данном направлении.

Глава Адыгеи также вручил директору Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени Х. Г. Шапошникова символику движения «Сохраним корни», а также пригласил представителей Краснодарского края, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии присоединиться к этому добровольческому проекту.