Майкоп, 26 августа 2019, 16:38 — REGNUM
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов встретился с директором Кавказского государственного природного биосферного заповедника Сергеем Шевелевым и рассказал о добровольческом проекте «Сохраним корни», старт которому был дан на слёте «Фишт» в 2018 году. Движение нацелено на сохранение природного и историко-культурного наследия региона, его координатором выступает Русское географическое общество.
Сергей Шевелев одобрил инициативу, отметив, что развитие добровольческой деятельности в сфере экологии является одним из приоритетов в работе Кавказского биосферного заповедника. Он также предложил расширить сотрудничество: биосферный заповедник готов ежегодно принимать на практику студентов вузов Адыгеи в качестве экскурсоводов, инструкторов, а также организовывать в образовательных учреждениях региона просветительскую деятельность по природоохранной тематике.
Глава республики отметил актуальность и практическую значимость такого взаимодействия и поручил министру образования и науки Анзауру Керашеву проработать алгоритм совместной работы в данном направлении.
Глава Адыгеи также вручил директору Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени Х. Г. Шапошникова символику движения «Сохраним корни», а также пригласил представителей Краснодарского края, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии присоединиться к этому добровольческому проекту.