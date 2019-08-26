Москва, , 16:37 — REGNUM

В Москве отказали организатором протестного шествия 3 сентября, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Известно, что заявку подавала помощница незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Дмитрия Гудкова. Планировалось устроить шествие от Новопушкинского сквера до Гоголевского бульвара. Причина отказа — мероприятия в честь Дня солидарности в борьбе с терроризмом, а также недостаточные размеры предложенной площадки, что может трудности для пешеходов.

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Как сообщало ИА REGNUM, перед выборами в Мосгордуму состоялось несколько митингов оппозиции, в том числе ряд незаконных акций протеста.