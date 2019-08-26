Рига, , 16:32 — REGNUM

Количество учителей в образовательных учреждениях Латвии неуклонно уменьшается, что создает серьезную проблемы для всего государства. Об этом заявили три директора столичных средних школ.

Как рассказал новостному агентству LETA директор 6-й Рижской средней школы Харальд Барздиньш, огромная нехватка учителей наблюдается в каждой латвийской школе. По его мнению, это уже стало проблемой национального масштаба, и если не изменить нынешнюю систему — не предоставить достойные зарплаты и поддержку молодым учителям, то в школы они просто не придут.

По словам директора 85-й Рижской средней школы Айя Макшане, масштаб проблемы существенный, и он имеет тенденцию к постоянному увеличению.

Директор Рижской Юглской средней школы Айя Мелле отмечает, что любая новая кандидатура на должность преподавателя вызывает радость в школах, что говорит об отчаянии из-за нехватки педагогов.

Руководители школ подчеркивают, что парадоксальность ситуации заключается в том, что количество учеников в школах может увеличиваться ненамного или даже оставаться прежней, но число учителей все время уменьшается.