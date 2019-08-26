Рига, , 16:29 — REGNUM

В латвийской медицинской сфере наблюдается две негативные тенденции: уменьшение числа врачей и нехватка молодых специалистов — почти половина практикующих врачей (около 48%) старше 60 лет. Об этом сообщает delfi.lvсо ссылкой на данные Центра контроля и профилактики (ЦКПЗ).

Так, согласно ЦКПЗ, в 2018 году в Латвии насчитывалось 6568 врачей, что является наименьшим показателем за последние 6 лет. Всего за 2012−2018 года число врачей в Латвии уменьшилось на 6%. Если в период с 2014 по 2016 год ежегодно количество медиков сокращалось на 1%, то уже в 2017 году на 1,3%, а в 2018 на все 2%.

Из данных предоставленных ЦКПЗ также следует, что в прошлом 2018 году в Латвии работало 31,2% врачей в возрасте старше 60 лет и 17,4% врачей старше 65 лет. В семейной медицине почти такая же ситуация: около 39% специалистов старше 60 лет и 75,3% старше 50 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, председатель Общества врачей Латвии Илзе Айзсилниеце заявила, что около четверти латвийцев могут остаться без своего лечащего врача, так как уже сегодня 27% медицинских специалистов достигли предпенсионного возраста.

Нехватка врачей ощущается в латвийской Службе неотложной помощи, а также в столичных и региональных больницах. В связи с чем Служба неотложной помощи, Ассоциация сельских семейных врачей, Ассоциация молодых врачей призывают к необходимости продолжить увеличивать зарплаты медработников и врачей.

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