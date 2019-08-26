Екатеринбург, , 16:32 — REGNUM

Рисунок «Супрематический крест» на Уралмаше (Екатеринбург) может быть восстановлен только до конца сентября. Об этом заявил автор работы Покрас Лампас на пресс-конференции.

Художник предупредил, что он готов приехать в город до конца сентября, хотя лучше всего восстановить «крест» до середины месяца — иначе могут начаться неблагоприятные погодные условия.

Напомним, организаторам фестиваля «Стенограффия», в рамках которого и была «разукрашена» площадь Первой Пятилетки в Екатеринбурге, уже было предложено подготовить измененные версии рисунка. Художников просят, чтобы работа не напоминала о сакральных объектах.

Со стороны представителей фестиваля уже была выражена готовность изменить рисунок, а ранее не против изменений высказывался и сам Лампас.

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