Владикавказ, , 16:25 — REGNUM

Северная Осетия вошла в числе регионов с наиболее эффективными результатами внедрения программы материнского капитала. После ее старта рождаемость третьих и последующих детей выросла почти во всех регионах Северного Кавказа. Об этом 26 августа сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Центр по изучению проблем народонаселения МГУ.

По данным исследования, эффект от введения материнского капитала на Северном Кавказе оказался более заметным, чем по России в целом. Специалисты провели анализ динамики рождаемости и увидели, что почти во всех регионах СКФО после запуска программы материнского капитала увеличилась рождаемость третьих и последующих детей.

Так, например, в Кабардино-Балкарии произошло повышение доли родивших второго ребенка среди женщин 1976 — 1980 и 1981 — 1985 годов рождения (до 74% и 60% соответственно). Схожую динамику выявили в Северной Осетии и Чечне.

Напомним, что программу материнского капитала в России реализуют с 2007 года. За это время ее участниками стали более 6 млн человек, а общие расходы федерального бюджета превысили 1 триллион рублей. Эффект от программы позволил органам власти продлить ее до конца 2021 года.

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