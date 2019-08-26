Рязань, , 16:23 — REGNUM

Главного бухгалтера одной из образовательных организаций Рязани подозревают в хищении бюджетных средств. Два года женщина получала материальную помощь и премии по фиктивной зарплатной ведомости. Следователи установили, что мошенница похитила 2 миллиона 682 тысячи рублей, сообщили 26 августа в пресс-службе регионального УМВД.

Повышенные зарплаты жительница Рыбновского района получала с марта 2017 года по июнь 2019 года. Она ежемесячно предоставляла заведующей детского сада подложную ведомость заработной платы. В финансовое подразделение администрации Рязани главбух отправляла другой платёжный документ, в котором начисляла себе по 150 тысяч рублей материальной помощи или премии. Деньги женщине приходили на банковскую карту вместе с зарплатой.

Сейчас она находится под подпиской о невыезде. В отношении бухгалтера возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.