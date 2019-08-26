Севастополь, , 16:21 — REGNUM

В Севастопольской инфекционной больнице не осталось свободных мест, все койки заполнены. Об этом 26 августа на аппаратном совещании правительства города заявил и. о. директора департамента здравоохранения города Сергей Шеховцев.

«На сегодняшний день больница почти полностью заполнена — 198 пациентов. Информацию о том, что длительность ожидания очень высокая, надо перепроверить. Не слышал, что пациентам так долго приходится ожидать помощи», — отметил чиновник.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев ранее поддержал идею строительства новой инфекционной больницы в Севастополе. Об этом он заявил 29 июля на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора города Михаилом Развожаевым.

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