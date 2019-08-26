Элиста, , 16:10 — REGNUM

С 1 сентября 2019 года в медучреждениях Республики Калмыкия должны начать свою работу 28 выпускников профильных вузов, прошедших целевое обучение. Региональное министерство здравоохранения проследит, чтобы все специалисты вернулись домой. Для молодых врачей в ведомстве также планируют разработать дополнительную стимулирующую программу. Гарантированный социальный пакет, действующий на территории всей республики, поможет привлечь в регион нужных специалистов.

Единых мер поддержки начинающих медиков в субъекте до сих пор не существует, сообщает РИА «Калмыкия». Отдельные муниципалитеты предлагают стипендии студентам или оплачивают аренду квартир молодым специалистам. Соцпакет, который будет действовать во всех районах республики, поможет справиться с дефицитом кадров в сфере здравоохранения. А к тем, кто прошёл целевое обучение, предъявляют особые требования.

«Закон сейчас довольно жёсткий в этом плане, если мы дали целевое направление, то выпускник обязан вернуться в тот регион, откуда он получил целевое направление, и отработать пять лет. Поэтому мы сейчас ждём выпускников до 1 сентября. Если до 1 сентября они не возвращаются, конечно, мы будем обращаться в суд, чтобы принудительно вернуть их на рабочие места», — заявил министр здравоохранения РК Юрий Кикенов.