Екатеринбург, , 16:09 — REGNUM

Активист, угрожавший создать арт-объект из человеческой крови, мог быть одним из нападавших на екатеринбургского общественника Алексея Беззуба. Такое предположение высказал сам Беззуб в Facebook.

Активист является жёстким противником рисунка «Супрематический крест» в Екатеринбурге. По факту угроз полиция уже проводит проверку.

По словам Алексея Беззуба, у активиста схожее телосложение с агрессором, у него тоже светлые волосы. Беззуб уже изложил полиции свои подозрения.

«Этот человек очень похож на нападавшего», — считает Беззуб.

Однако нужно уточнить рост «кровавого» активиста, подчеркнул общественник. Рост преступника был примерно 190 см.

Напомним, в июле 2019 года на общественника Алексея Беззуба напали двое неизвестных, инсценировав ограбление. Активист считает, что в качестве возможного заказчика мог быть депутат гордумы Александр Колесников.

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