Москва, , 16:05 — REGNUM

Тверской районный суд Москвы назначил за участие в незаконной акции протеста штраф в размере 20 тысяч рублей Даниле Беглецу, сообщает корреспондент «Интерфакс».

Беглеца признали виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ — участие в публичном мероприятии, повлекшем создание помех для функционирования объектов жизнеобеспечения.

Отметим, Беглец также является фигурантом уголовного дела о беспорядках в Москве 27 июля. Ему предъявлено обвинение в насилии в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Уголовное дело будет рассмотрено Тверским судом 3 сентября.

Данила Беглец по решению суда находится под стражей до 9 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, участники незаконного митинга в Москве 27 июля Иван Подкопаев и Данила Беглец признали свою вину в применении насилия к представителям власти.

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