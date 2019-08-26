Посёлок Шиес, Архангельская область, , 16:03 — REGNUM

Десятки школьников и педагогов из Ленского района Архангельской области летом 2019 года посетили Москву. Обширную образовательную и культурную программу для них устроил инвестор экотехнопарка «Шиес» — ООО «Технопарк». Благодаря социальной программе компании, реализуемой совместно с Правительством Москвы и Фондом развития Ленского района, и взрослые, и дети смогли значительно повысить свой образовательный и профессиональный уровень и заодно посмотреть столицу.

А в июле и августе Москву посетили несколько групп детей из школ Ленского района. В столице их ждало множество интересных мероприятий. Так, преподаватели МГУ им. М.В.Ломоносова специально для гостей из Архангельской области провели мастер-класс «Разработка 3D модели: именной брелок». Школьники на практике познакомились с основами 3D инженерии и дизайна, принципами работы 3D-принтера, и распечатали себе на память самостоятельно спроектированные брелоки.

Чтобы не перегружать детей на каникулах, организаторы поездок предпочли реализовать образовательную составляющую в игровой форме. Поэтому юных поморов ждали в Москве мультимедийный исторический парк «Россия моя история» и семинар о виртуальной реальности в современном образовании. С их помощью многие события российской истории стали восприниматься школьниками не как скучные и оторванные от реальности данные, а как часть их собственной жизни.

Технопарк «Сколково» познакомил ребят с самыми последними научными достижениями российских ученых, экскурсия по павильону «Космос» на ВДНХ рассказала о космической экспансии человечества, школа инженерного творчества «Кулибин Про» поразила боями роботов, а интерактивный музей занимательных наук «Экспериментаниум» — научным шоу.

И это еще не все — дети из Ленского района посетили мотивационный тренинг «Я лидер. Что это значит и как этого добиться», московский планетарий, музей человека «Живые системы». Цель таких насыщенной и выверенной программы каникул — расширить мировоззрение и показать детям возможности для профориентации.

Большое внимание уделил инвестор экотехнопарка и школьным учителям. Для них в столице были организованы курсы повышения квалификации. Поморские педагоги также стали участниками тренингов и мастер-классов, но уже на профессиональном уровне. Они посетили 3-й Форум социальных инноваций регионов, познакомились с опытом Московской электронной школы, интегрирующей современные IT-технологии в учебный процесс, приняли участие в работе Московского международного форума «Город образования», посвященного проблемам создания единой образовательной среды и формирования компетенций XXI века.

«Нас весьма заинтересовали дистанционные курсы, причем не только в связи с размещением уроков в библиотеке Московской электронной школы, но и в связи с возможностью решения проблем, которые есть в любых образовательных организациях», — поделился впечатлениями от поездки директор одной из школ Ленского района.

Под стать учебной была и культурная программа — учителя посмотрели балет, объехали всю столицу на экскурсионных автобусах, посетили музей М.А.Булгакова, Кремль и деловой центр Москва-Сити.

«Нам показали город: какой он, как живет, постарались нам подробно рассказать об истории Москвы», — рассказала одна из учителей средней школы Ленского района. — Одно дело — читать об этом в интернете, другое — увидеть наяву».

Все расходы по дороге, проживанию, обучению и отдыху делегаций учителей и школьников взяло на себя ООО «Технопарк». Компания, ведущая бизнес в Ленском районе, демонстрирует высокий уровень социальной поддержки, последовательно отвечая на самые острые нужды региона. Она, в частности, занялась ремонтом образовательных учреждений и подготовкой их к новому учебному году. В общей сложности 58 объектов социальной инфраструктуры района будут в этом году отремонтированы, а в случае необходимости и оснащены соответствующим оборудованием. Все работы в детских садах и школах завершатся еще до начала нового учебного года.

Благодаря такой поддержке следует ожидать от районной сферы образования прорывных успехов и ярких достижений. Ведь школьники и их учителя получили этим летом не только множество впечатлений от своих поездок, но и отличную мотивацию к учебе и профессиональному росту. А значит, статистика образования в Ленском районе входит в зону позитивных трендов.

«Идеи, которые увидели и услышали, мы попытаемся внедрить в свою жизнь, воплотить в свою деятельность. Думаю, что наша поездка даст определенные положительные результаты, — отметил еще один педагог, участвовавший в поездке. — Здорово и интересно работать с этим проектом — и сам развиваешься, и какие-то определенные навыки и умения передаешь детям, мне это очень понравилось».