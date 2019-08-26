Владикавказ, , 16:02 — REGNUM

Новая амбулатория на 100 посещений в смену начала работу в селении Сунжа Пригородного района Северной Осетии, сообщила ИА REGNUM 26 августа пресс-служба главы и правительства республики.

Новое медучреждение будет обслуживать два населенных пункта — селения Сунжа и Комгарон, где проживают более 15 тыс. человек. Строительство велось в рамках госпрограммы Российской Федерации «Развитие здравоохранения».

В церемонии открытия амбулатории принял участие глава Северной Осетии Вячеслав Битаров. Поздравив жителей с долгожданным событием и пожелав им крепкого здоровья, глава отметил, что это не последний социальный объект, который возводится в Пригородном районе. В настоящее время здесь идет строительство фельдшерско-акушерского пункта и двух амбулаторий, скоро планируется сдать в эксплуатацию детский сад.

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