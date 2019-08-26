Мурманск, , 15:56 — REGNUM

Все 482 образовательные организации Мурманской области готовы принимать учащихся в новом учебном году. Об этом на оперативном совещании с главой региона сообщила региональный министр образования Ирина Ковшира, передает корреспондент ИА REGNUM.

По ее словам, в этом году в школы региона пойдут более 82 тысяч человек, из них 8821 — первоклассник.

«Каждый учащийся будет обеспечен необходимым количеством учебников и учебных пособий — на закупку книг из консолидированного бюджета выделено 105 млн рублей», — сообщила министр.

Ремонтная кампания в школах полностью завершена. Паспорта готовности к отопительному сезону получены — с середины этой недели во все образовательные учреждения начнет поступать тепло.