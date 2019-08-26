Первоуральск, Свердловская область, , 15:56 — REGNUM

В Первоуральске завершилось строительство жилого комплекса «Оптимист», и участники долевого строительства получили ключи от квартир. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Несколько лет многоквартирный 17-этажный дом являлся «проблемным» объектом строительства.

Напомним, что строительство нового дома в жилом комплексе «Оптимист» началось в 2015 году и в 2017 году планировалось его завершение. Однако в 2016 году работы были приостановлены в связи с отсутствием средств у застройщика. В итоге более 100 участников долевого строительства не смогли вовремя получить своё жильё.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация попала в поле зрения прокуратуры и региональных властей. Впоследствии процесс строительства продолжила другая организация, а часть средств на завершение работ было выделено из бюджета Свердловской области.

Отметим, что в отношении недобросовестного застройщика возбуждено и расследуется уголовное дело. По данным проверочных мероприятий и предварительного следствия, ущерб нанесённый участникам долевого строительства составляет более 200 млн рублей.