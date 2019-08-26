Тольятти, Самарская область, 26 августа 2019, 15:54 — REGNUM
Команда сотрудников и студентов Тольяттинского госуниверситета представила новое видение кампуса университета на всероссийском конкурсе «Дизайн образовательного пространства», сообщает 26 августа пресс-служба вуза.
Занимаясь поиском возможных сцепок университета и города, конкурсанты из опорного вуза Тольятти придумали и описали процесс трансформации кампуса в хаб сервисов, который будет способствовать повышению качества городской среды. В рамках разработки проекта были достигнуты предварительные договорённости с администрацией города по вопросу развития кампуса ТГУ как пилотной площадки создания и внедрения технологий «Умного города» (раздельный сбор мусора, внедрение систем интернета вещей, установка «умных» малых архитектурных форм и т.д.).
Отмечается, что идея разработчиков из ТГУ понравилась членам экспертного совета конкурса, в результате проект стал одним из шести победителей. Распределение номинаций и награждение организаторы конкурса «Дизайн образовательного пространства» проведут на международном форуме «Design Brics», который состоится в Москве в ноябре нынешнего года.
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