Тольятти, Самарская область, , 15:54 — REGNUM

Команда сотрудников и студентов Тольяттинского госуниверситета представила новое видение кампуса университета на всероссийском конкурсе «Дизайн образовательного пространства», сообщает 26 августа пресс-служба вуза.

Директор Центра урбанистики и стратегического развития территорий ТГУ Мария Степанова «Университетский кампус может являться знаковой территорией города, и при этом кампус Тольяттинского государственного университета обладает существенными незадействованными пространственными ресурсами. Таким образом, мы сфокусировались на поиске возможных синергий между задачами пространственного развития города и университета, где кампус мог бы взять на себя роль архитектурной доминаты с одной стороны, а с другой — трансформироваться в акселератор и платформу для городских и университетских сообществ».

Занимаясь поиском возможных сцепок университета и города, конкурсанты из опорного вуза Тольятти придумали и описали процесс трансформации кампуса в хаб сервисов, который будет способствовать повышению качества городской среды. В рамках разработки проекта были достигнуты предварительные договорённости с администрацией города по вопросу развития кампуса ТГУ как пилотной площадки создания и внедрения технологий «Умного города» (раздельный сбор мусора, внедрение систем интернета вещей, установка «умных» малых архитектурных форм и т.д.).

Отмечается, что идея разработчиков из ТГУ понравилась членам экспертного совета конкурса, в результате проект стал одним из шести победителей. Распределение номинаций и награждение организаторы конкурса «Дизайн образовательного пространства» проведут на международном форуме «Design Brics», который состоится в Москве в ноябре нынешнего года.

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