Екатеринбург, , 15:55 — REGNUM

Глава Орджоникидзевского района Екатеринбурга Роман Кравченко попросил руководство фестиваля «Стенограффия» отредактировать рисунок «Супрематический крест» на Уралмаше. Предложение было высказано на переговорах между православными активистами и организаторами фестиваля.

По мнению Кравченко, нужно предложить несколько вариантов того, как можно изменить «Супрематический крест» авторства Покраса Лампаса. Например, можно просто оставить горизонтальную часть креста закатанной в асфальт — и тогда никто не узнает в фигуре крест.

Организаторы приняли предложение чиновника. Когда будут предложены варианты рисунка, пока неизвестно.

Напомним, ранее изменить рисунок предлагал арт-директор фестиваля «Стенограффия» Андрей Колоколов. По словам Колоколова, организаторы не собираются «биться за крест».

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