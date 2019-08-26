Махачкала, , 16:35 — REGNUM

Книга «1999 год. Глазами репортёра» о вторжении в Дагестан боевиков и последовавших за этим вооружённых столкновениях будет представлена 28 августа в Махачкале, в Национальной библиотеке имени Расула Гамзатова. Автором труда является член Союза журналистов РФ, заслуженный работник культуры Дагестана Эльмира Кожаева, сообщили ИА REGNUM 26 августа в пресс-службе библиотеки.

«В книге отражены события жарких августа-сентября 1999 года. Автор опирается на военную хронику Минобороны РФ, МВД России по Республике Дагестан, а также на свидетельства очевидцев», — сказано в сообщении.

Читайте также: Медаль к 20-летию разгрома банды Басаева учреждена в Дагестане

Как сообщало ИА REGNUM, в ознаменование победы над боевиками из банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, вторгшимися на территорию Дагестана в 1999 году, в республике учреждена юбилейная медаль «20 лет разгрома международных бандформирований».