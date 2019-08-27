Москва, , 09:01 — REGNUM

27 августа президент России Владимир Путин участвует в церемонии закрытия 45-го Мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills в Казани. Президент выступит перед участниками международных соревнований, а также встретится с российской сборной молодых профессионалов и президентом WorldSkills International Саймоном Бартли.

Национальная сборная и эксперты WorldSkills Russia (cc) Brungildakarlovna

WorldSkills проводит международные соревнования по всему миру с целью повышения статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Российская Федерация официально вступила в WorldSkills в 2012 году, а право на проведение чемпионата выиграла в 2015. Соревнования состоялись в Казани с 22 по 26 августа 2019 года. Чемпионат проводится один раз в два года.