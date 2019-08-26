Вашингтон, , 15:37 — REGNUM

Обновление эмулятора Xenia позволило запустить на PC культовые эксклюзивы с консоли Xbox 360. Среди них: Gears of War 2, Fable 2 и Lost Odyssey, сообщил портал PCGamer 25 августа.

Раньше эти игры было практически невозможно запустить на Xenia. Теперь они стабильно работают на эмуляторе, но всё ещё содержат небольшие ошибки оптимизации. На Xenia также удалось запустить Asura's Wrath и Silent Hill: Downpour.

Xbox 360 — это вторая игровая консоль компании Microsoft, вышедшая почти одновременно с PlayStation 3 (в 2005 году). Производство приставки прекратилось в 2016 году, так как компания начала выпускать более современную консоль Xbox One.

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