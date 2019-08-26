Махачкала, , 15:36 — REGNUM

Около 77% жителей Дагестана не чувствуют уверенности в завтрашнем дне. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведённого межрегиональным центром общественных инициатив «Северный Кавказ» при поддержке Фонда президентских грантов, передаёт 26 августа корреспондент ИА REGNUM.

Такие пессимистичные ожидания, по версии экспертов проекта, отражают комплексные проблемы, которые накапливались в Дагестане годами, а порой и десятилетиями.

«Самый многоэтничный регион СКФО на протяжении долгого времени испытывает серьёзные социально-экономические трудности. Это и существенная напряжённость на рынке труда, и скрытая безработица — при динамично растущем населении. Это и значительная коррумпированность властных структур, решительная борьба с которой стала вестись только в течение последнего времени», — считают эксперты.

При этом 56,2% опрошенных оценивают материальное положение своей семьи как нормальное, ещё 25% — как удовлетворительное. Умеренно неудовлетворительные и крайне негативные оценки немногочисленны — около 19%.

Исходя из ответов респондентов, за последний год в Дагестане ухудшилось материальное положение около 41% семей (от умеренно негативных до сугубо негативных оценок). Определенное улучшение материального положения почувствовали 18% опрошенных, в то время как около 41% вовсе не ощутили никаких изменений.

Около 42% респондентов в следующем году ждут ухудшения экономического положения в семейных бюджетах. Порядка 40% опрошенных не ожидают никаких серьёзных сдвигов: ни положительных, ни отрицательных. И лишь 13% оптимистично оценивают материальные перспективы своих семей и ожидают улучшений.

Читайте также: Половина жителей Северного Кавказа не уверены в завтрашнем дне — соцопрос

Отметим, что аналогичные соцопросы были проведены и в других регионах Северного Кавказа и касались различных аспектов экономической, общественно-политической и социальной жизни жителей округа.

Как сообщало ИА REGNUM, на вопрос «Чувствуете ли вы уверенность в завтрашнем дне?» отрицательный ответ дали 41,1% опрошенных по всему СКФО. За Дагестаном в рейтинге регионов с самой низкой уверенностью населения в будущем расположились Северная Осетия (69,4%), Карачаево-Черкесия (57%), Ингушетия (40,8%) и Чечня (33,8%).