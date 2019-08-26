Пермь, , 15:19 — REGNUM

В Пермском крае последнюю неделю лета прогнозируют аномально холодной и дождливой. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГИС-центре Пермского национального исследовательского университета, на севере региона температура будет ниже нормы на 2,5 градуса по Цельсию, на юге — на четыре градуса. Ожидается, что количество осадков превысит норму в полтора раза.

Продолжительное похолодание связно с устойчивым северным воздушным потоком. Самым холодным днем может стать 29 августа, температура воздуха днем не превысит 10 градусов тепла по Цельсию.

30−31 августа прогнозируют ночные заморозки — сначала на севере и северо-западе Прикамья, а затем и на всей территории.