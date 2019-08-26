Екатеринбург, , 15:26 — REGNUM

Скандальный «Супрематический крест» могут видоизменить так, чтобы он не напоминал о христианстве. Об этом заявил арт-директор фестиваля «Стенограффия» Андрей Колоколов журналистам.

Колоколов уточнил, что можно внести незначительные штрихи в рисунок Покраса Лампаса, чтобы не осталось и намёка на сакральность. Главное — чтобы работа сохранила эстетические качества.

«Мы не собираемся биться за крест», — сказал арт-директор.

Напомним, нарисованный на площади Первой Пятилетки «Супрематический крест» вызвал недовольство ряда православных активистов. Полиция даже начала проверку после угроз одного из недовольных, пообещавших соорудить арт-объект из крови своих противников.

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