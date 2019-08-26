Москва, 26 августа 2019, 15:15 — REGNUM
Одна из сложных проблем в Башкирии — демография. Об этом сегодня, 26 августа, заявил врио главы Башкирии Радий Хабиров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.
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«Это действительно одна из самых сложных задач для региональных властей. Детская смертность в Башкирии выше, чем в целом по России. Мы над этим работаем», — отметил Хабиров.
По его словам, первое, что нужно сделать — это, конечно, выхаживание новорождённых. Это, конечно, сразу дает результат.
В свою очередь, глава государства попросил врио губернатора Башкирии: «Все-таки обратите на рождаемость особое внимание».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы Башкирии Радий Хабиров заявил, что ситуация в здравоохранении республики постепенно налаживается.
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