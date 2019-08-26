Керчь, Крым, , 15:13 — REGNUM

В Керчи приступили к строительству мемориала памяти о жертвах стрельбы в политехническом колледже. Об этом на своей странице в Facebook написал глава администрации города Сергей Бороздин.

«У главного учебного корпуса начались работы по установке памятного знака, работает тяжёлая техника. Силами МУП «Жилсервис Керчь» была произведена обрезка и спил деревьев. Проводится выемка грунта на выделенной территории с последующей обратной засыпкой песчаной смеси. Впоследствии на месте будет уложена тротуарная плитка и установлен памятный знак», — сообщил чиновник.

По его словам, открытие памятного знака должно состояться 2 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года после вооружённой атаки на политехнический колледж в Керчи погиб 21 человек и ещё несколько десятков получили тяжёлые ранения.

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