Керчь, Крым, 26 августа 2019, 15:13 — REGNUM
В Керчи приступили к строительству мемориала памяти о жертвах стрельбы в политехническом колледже. Об этом на своей странице в Facebook написал глава администрации города Сергей Бороздин.
По его словам, открытие памятного знака должно состояться 2 сентября.
Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года после вооружённой атаки на политехнический колледж в Керчи погиб 21 человек и ещё несколько десятков получили тяжёлые ранения.
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