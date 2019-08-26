Сыктывкар, , 15:08 — REGNUM

Отстрел бурых медведей остается единственной мерой борьбы с присутствием голодных животных на территории человека. По последним данным, только в Мурманской области за лето было убито 11 медведей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Проблема актуальна и для других регионов. В Коми, например, очередного медведя росгвардейцы застрелили вчера у мусорных баков Троицко-Печорска. В этом населенным пункте медведей видели уже несколько раз, в том числе, возле школы.

В Архангельской области визиты медведей в населенные пункты — тоже не редкое явление. Животные не только «пасутся» у мусорных баков, но и воруют домашних животных в частных секторах.

Несмотря на напряжение, в котором хищники держат северян, способ борьбы с животными у общественности вызывает вопросы.

«В районе, который славится заповедником и Идолами, вместо того, что бы усыпить медведя и вывести его в лес,(во всех странах так и поступают) заметьте, который не нападал и не проявлял агрессию к людям, а просто убирал помойки вместо людей, которые обязаны их регулярно убирать. Да, медведь должен жить в лесу, но люди сами его приход спровоцировали. Грустно …», — написал в сети один из жителей Коми.

В министерстве природы Архангельской области корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что отстрел животных остается единственной мерой борьбы с присутствием медведей в населенных пунктах. Гуманный способ усыпления с помощью препаратов и транспортировки в лес, как оказалось, находится вне закона.

«Перечень разрешенных к использованию препаратов в отношении диких животных законодательно не определен», — сообщили в минприроды.

Вместе с тем, в ведомстве подчеркнули, что отстрел животных могут вести только представители МВД.

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