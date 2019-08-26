Лондон, , 15:22 — REGNUM

Английский политтехнолог Тим Белл, который долгое время работал с бывшим премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер, скончался 25 августа в возрасте 77 лет. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на заявление друга и бывшего делового партнера Белла, Пирса Поттинджера.

Поттинджер заявил, что Белл умер в воскресенье в окружении своей семьи после продолжительной болезни.

Напомним, Белл участвовал в предвыборной кампании Консервативной партии 1979 года, в которой он был ответственным за успешную кампанию консерваторов под названием «Лейборизм не работает» (или буквально «Труд не работает», Labour isn’t working).

Также он работал с Тэтчер во время выборов 1983 и 1987 годов и помог одержать победу консерваторам. Тим Белл был доктором медицинских наук и одним из основателей британской PR-компании Bell Pottinger.

Об организации и месте проведения похорон пока не сообщается.